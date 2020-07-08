勝在有方——以戰養戰贏馬交代

「以戰養戰」來港後雖未勝，但外地能得四捷，應非難出頭之馬。季初可在田草千二上名，只輸給其後能勝之「英之星」和「大俠士」，水準值三班中上級。戴上眼罩後可再入位而僅敗於「福逸」和「極速王」，再一次於強組取得季軍。其後轉到谷草一千找尋較弱對手，能打疊三仗上名，其中560場次步速不利下能以終極時速22秒32衝上跟實力指標「辣臣」串Q，確認谷草此程威力接近三班頂。最近密跑下回到田草表現回落，可當作回氣賽。今隔二十四日重返最佳路程，用七磅生不用負重，檔佳內疊跟好位後，可憑較高級數贏馬交代。



「閃耀榮光」早前四度在谷草千二上名，計級數與能力比此組最短途馬為高，剛戰縮程早段騎得太急，末段回氣不及而輸給賺盡形勢之「年年豐收」，表現其實甚勁。今次內側快馬不多，潘頓切入後如有較佳留放可跟前駒一鬥。



方駿暉