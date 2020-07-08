翠絲過兩關——遨遊千里唞夠出擊

第三場「遨遊千里」九月至一月皆每月一戰，除了頭兩仗取得第五名及亞軍外，之後三戰名次愈跑愈後。馬房隨後安排牠小休，到五月初復出一役又跑第五，之後相隔三周再戰，再次輸得遠。筆者估計此駒的體質應不利勤拼，唞夠出賽才具威力，今次相隔四十五天再臨，兼且轉戰谷草，隨時有突破演出。



再講，「遨遊千里」在685場次因早段放得太快，末段又走內欄不利場地，雙蝕之下才輸得遠。同場處境相若的「幸運傳奇」之後已補中，「仙履奇遇」亦跑第二，若果「遨遊千里」今次贏馬，筆者絕不意外。



或有人會看不起第五場「南區寶」，因為牠早前贏馬分別以勝頭位及鼻位，過程看似驚險，但畢竟是頭馬，總不能因此看輕其實力。況且四班谷草千二向來甚多專家，不少可贏完再贏，牠上仗落敗只因負頂磅所致，今次找來牌仔減磅，排三檔勢可搶出，再次放返又有何奇？



珊翠絲