健談馬事——南區寶減磅放到

第二場四班千二米。「成才」忍到落班後再多跑兩場，直至上仗換郭能，除眼罩才郁手，可惜輸在排外檔，以及偏慢步速形勢。一擊不中，季內機會可一不可再，方嘉柏無三心兩意，一早卜定潘頓，顯然想贏。



第五場四班一千米。「南區寶」刻意唔用波健士，改配陳嘉熙減七磅，賽前更罕有安排拍跳，最後試跑再落草地單試，大摩若唔想把握最後機會，唔會作此變更。今次有運抽三檔，內側一、二檔馬速度唔快，可以貼欄自領機會好大，縱可能會有對手上前拍住鬥放，但本身少負七磅，本錢相應增加，不減我對其信心。



子健