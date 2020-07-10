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馬場浮世繪——疫情第三波馬會擬應變

2020-07-10 列印
  近日新冠肺炎在港第三波爆發，連日確診數目大增，故此馬會於周日沙田煞科戰後，會再開會研究短期內的活動安排，避免病毒傳染，包括下周三的跑馬地煞科戰、翌日晚上的冠軍人馬頒獎禮，以及擬於本月二十一日恢復的六合彩攪珠，都可能會因應疫情而有改動。

馬場浮世繪
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