馬場浮世繪——田泰安睇好將悅

《港區國安法》通過，美國、英國、加拿大、澳洲和紐西蘭組成的情報共享網絡「五眼聯盟」舉行外長會議，討論到香港問題，包括接收香港人移民事宜。 英國提出的方案最宏大，說要給予超過三百萬的英國國民（海外）護照（BNO）持有人，留英五年後，再在一年內申請入籍；澳洲亦提出放寬學生及香港人居留期簽證至五年，並提供移民途徑；此外，澳洲及加拿大先後暫停與香港的引渡協議。 五眼聯盟是情報組織，是二戰後冷戰時期的產物。但看五國對中國的抵制行動，層次並不同，美國剛宣佈制裁新疆官員，不發出赴美簽證，屬較高級別的行動（雖然不是針對《國安法》） ；英國及澳洲等號稱會接收香港移民，是相當被動的回應；不移交...

2020-07-11