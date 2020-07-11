  • 2020年7月11日 星期六
  • 29º
  • 80%
熱門： 新冠肺炎水泉澳邨太和站停課召妓

日報新聞 > 馬經

馬場浮世繪——田泰安睇好將悅

2020-07-11 列印
  最近六次賽事，騎師田泰安先後四次成為騎師王，個人手風甚順，在明日多匹座騎中，他表示「將悅」上場競逐三級賽，在蝕分蝕磅之下仍能力拼得第四，僅以半馬位落後於屢在級際賽走得接近的「嘉應之星」，反映本身實力未見底，並已作好準備扶搖直上。今次「將悅」負輕磅跑一班賽，按理已有機會爭勝。

馬場浮世繪
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd