勝在有方——飛天劍爭功棋子

「飛天劍」來港前跑了十一場而只得一W三P，上名率不算高。上手馬房徐雨石對此類自購馬手法較緩進，常在較後期才會有好表現，但季中仍可兩度在短途入位，證明頗早適應香港競賽環境。大前仗改投東廄後於泥地跟跑後，前仗於田草千二米劣勢下能以終極時速22秒41衝得亞軍，表現遠比之前好。所以上仗增程遇較強對手也未敢看輕，卻想不到頭兩段步速偏快下跟得急，頭一千米交出58秒35，仍能彈離實力指標「爆騷」和「智力寶」，總時間比另一組頭馬「真妙星」快0.23秒，應是轉馬房後找到養練竅門。今次快馬不多下可跟前賺形勢， 有力助馬房爭冠。



「星運明爵」季初能段段快開下跟其後贏二班之「龍鼓飛揚」單打獨鬥，屬出色亞軍。季內未交代，久休後次仗而排檔轉佳，有冷機。「美麗多多」上仗步速偏慢下能以快末段將總時間拉快至比後三場之三班頭馬「魅影揚飛」一樣，上班少負十四磅有助衝破阻力。



方駿暉