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翠絲過兩關——顯心星篤定掄元

2020-07-12 列印
　　第五場「電路一號」出自香港國際馬匹拍賣會，由於血統優良，當屆以最高價成交。長途馬需要較多時間適應，但早前跑嫌短的千四亦闖入Q，上仗角逐千八又再奪亞軍，可見進度已踏入正軌，計現評分必定競爭力十足。今組對手無一在季內贏過四班賽，水準高極有限，難得此駒近期成熟當勇，乃是難得的出頭良機，今場穩入前列。

　　第六場「顯心星」初出一仗跑谷草一千，當時排外檔遇欠佳形勢，仍能以強勁追勢殺入殿軍，負於頭馬僅頸位，早已顯示非凡質素。可惜之後受傷患影響而豹隱五個月，上仗復出轉戰田草，末段再次交出可觀追勁，僅追不及今季在四班未甩過Q的「怡昌飛駒」，表現更見出色。今次捲土重來，只要跑出上回水準，篤定掄元。

珊翠絲
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