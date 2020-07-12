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健談馬事——將悅相對更值博

2020-07-12 列印
　　第四場一班千六米。論銳氣，幾隻重磅馬都較輕磅馬強，只有「將悅」算是當銳輕磅馬，前仗負超輕磅贏同程，上仗遇上「嘉應之星」及「川河尊河」，面對高半級之馬，依然跑得好，拍住再同場「百步穿雲」，分列三、四名。今次再遇後駒，由平磅變受讓十二磅，若認為「百步穿雲」係機會馬，「將悅」點解唔係？還相對更值博呢！

　　第五場四班千八米。「龍戰士」落四班後跑三次，接連輸近，前仗輸在陳嘉熙騎唔郁，上仗換莫雷拉，轉彎前遇變奏局勢，困到想變都無得變，既無用力，更非真輸。今次隔三周縮程千八，換梁家俊，預期一定騎得起，亦唔會變得偏熱唔值博。

子健
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