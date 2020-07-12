健談馬事——將悅相對更值博

第一場五班一四○○米。「明月昇輝」今季在250場次四班同程的第五名，屬高水準賽事，相信不少投注者都已記存，問題是此張期票過了半年尚未兌現，是否仍要眷戀往事而已。 無疑，「明月昇輝」曾在開鑼日大後上贏千二米，但在近期陣上所見，馬兒跑短途性能帶均速，可是本身前速又不及正宗快馬，所以每每都只能追近而無太大威脅。不過從牠近仗無論是跑泥地或草地都可追近，反映季尾狀態仍不俗，這或許也是一再閘前落重飛的原因。今仗事隔逾半年後首次回師千四米，有望能以較主動的跑法迎敵，若能交回在250場次的水準，要應付此組五班對手應綽綽有餘。 仲達

2020-07-12