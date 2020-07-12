重點出擊——爪皇烈焰擺明搏殺

馬匹不是機器，三、四歲年輕當打時，都有特別拿手的最佳出路，但隨着年歲漸長及身體機能變化，時常見到大幅改變路程而取得佳績。即使再成功的練馬師，也要不斷摸索馬匹的性能變化，像早陣子東廄的「步履娛飛」，上季末跑田草千四表現接近，隨後告東尼部署牠連跑十三場，然後才重返此程搏殺，結果取得處女勝利。



今期推介第一場的「爪皇烈焰」，雖然年輕時也在田草及谷草交出頭馬，但牠一向以谷中作為搏殺主場，逾半數出賽紀錄都是渡江而戰。但回看此駒在季初總場次194跑田草千四，當日的場地不利後追，本身能與「正本開心」鬥得接近，再睇該賽三甲馬，之後也紛紛交出表現，一早確認是強組賽事。



霍利時一直未安排「爪皇烈熖」重返田草千四，很可能是另有盤算，外人無法得知原因，但關鍵是今仗回配史卓豐，正是194場次的鞍上人！久未交代之馬忽然有此舉動，出擊心意昭然若揭。



安西教練