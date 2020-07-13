馬場浮世繪——一代莊主影贏大摩驚喜

昨日頭場賽事，「一代莊主」和「明月昇輝」鬥到要影相分勝負，初時大家看賽事影片都以為是後駒險勝，連練者大摩也慨歎「一代莊主」欠缺運氣，但最終卻是前駒影贏，令大摩不禁喜出望外，隔住口罩都知其笑得燦爛！練者接受訪問時說：「當『一代莊主』在最後二百米受阻，我以為牠已經落敗，但鞍上人莫雷拉仍奮力策騎，結果影相僅勝。此駒來季將轉投霍利時馬房，即使質素只值第五班，但狀態即時操起，有機會贏一兩場頭馬。」



至於馬會賽後解釋，當時影視部門未有等待正式判決結果，就過早顯示祝賀「明月昇輝」馬主程凱信先生的畫面，馬會對此表示歉意，之後亦會調查出錯原因。此外賽事完成時間雖然是一分二十一秒九九六，但馬會一貫會四捨五入，所以相片顯示為一分二十二秒；而馬會今次做法與以往一樣，是將相片放大200%，如果仍未能分勝負才會判平頭。



馬場浮世繪