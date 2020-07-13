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馬場浮世繪——無極戰士狂奔撞爛欄杆

2020-07-13 列印
馬場浮世繪——無極戰士狂奔撞爛欄杆
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　　昨日第七場發生墮馬意外，姚廄「無極戰士」一出閘即將鞍上人梁家俊拋跌，然後在跑道吉馬狂奔，最終更撞爛欄杆闖入公眾席才被捉回，幸好馬場不開放公眾入場，否則後果難料。至於梁家俊可以自行步上救護車，之後仍然繼續上陣。

馬場浮世繪
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