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馬場浮世繪——嘜誰嘜誰贏馬貨真價實

2020-07-13 列印
馬場浮世繪——嘜誰嘜誰贏馬貨真價實
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　　昨日天氣炎熱，場地亦乾快，造就多場賽事以快時間完成，其中第八場取勝的「嘜誰嘜誰」締出一分三十三秒二七，打破了三班田草千六米的班際紀錄，不過此駒今仗大勝三馬位，絕對貨真價實！

馬場浮世繪
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