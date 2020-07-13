賀賢起孖奪標 莫雷拉封王唞暑 姚本輝三W捧盃

昨日田草煞科戰有兩場盃賽，結果沙田一哩錦標由賀廄「百步穿雲」勝出，馬房另贏「心中有您」起孖。至於香港馬主協會錦標則由「超級綠洲」奪得，練者姚本輝另贏「自然力量」和「寶成智星」中三元；而前駒騎者周俊樂另贏「利害了」包辦第九口孖寶。其餘莫雷拉三W兼後上成為騎師王，潘頓和告東尼亦梅開二度，包括合作勝出「嘜誰嘜誰」。



昨日是姚本輝六十三歲牛一，練者搏殺手風亦大順，先後勝出「自然力量」、「超級綠洲」和「寶成智星」，為自己賀壽之餘，更繼續在練馬師榜排首位。



姚本輝賽後說：「『自然力量』仍然年幼未穩定，所以近兩仗演出有點失準，尤其上仗起步慢一慢，未算真正參與角逐。原本我預期此駒下季才會大熟，但如今已經取勝，之後牠可以向長途發展，起碼要跑千八米或以上。『超級綠洲』跑中距離比長途適合，馬性也不能太早出頭，今次賽前我向周俊樂詳細解釋，結果他亦發揮得到，當然排好檔和步速夠快都是致勝因素。」



至於憑「超級綠洲」奪得香港馬主協會錦標的周俊樂，另贏「利害了」起孖，其師傅韋達指：「『利害了』陣上經常跑得接近，導致評分下調甚慢，所以遲遲未交出頭馬，今賽水準頗高，但牠狀態良好，配見習生周俊樂可減十磅，起步亦守得好位，而熱門馬『美麗多多』起步緩慢，令『利害了』可以乘勢取勝。周俊樂平日工作勤力，雖然策騎方面仍有改善之處，但始終在港上陣時間不長，表現已經令人滿意。」



另一方面，賀賢昨日憑「百步穿雲」和「心中有您」梅開二度，前駒更奪得沙田一哩錦標，練者表示：「『百步穿雲』在上季煞科戰曾取勝，今季又在馬季最後一次田賽捧盃，實在令人高興。事實上，此駒一直狀態良好，今仗最令我顧慮的是牠要讓正在進步中的『將悅』十二磅，幸好潘頓發揮相當聰明，克服了早段的慢步速形勢贏馬。『心中有您』的評分早下調至有利水平，只等待本身狀態回勇，便可以發揮威力。此駒之前競逐谷草中距離，因為早段步速太快，牠跟得太辛苦致敗，有見及此，我特別安排牠轉戰沙田，並報跑較短路程，希望在快步速下可後追制勝，結果賽事發展一如預期，成功贏回一場頭馬。」



記者：文傑、亨利