﻿伊時論事——文武雙全麥理文

今屆的葉森打吡因疫情關係而延至七月四日才舉行，結果由愛爾蘭傳奇練馬師訓練的「蛇紋石」以一放到底姿態大勝對手五個半馬位，不但為練者第八度勝出賽事，亦替賽前寂寂無聞的騎師麥理文（Emmet McNamara）帶來首場一級賽的勝利。



來自愛爾蘭利莫里克的麥理文，父親Eric是一位練馬師，他在小時候就與賽馬結上不解之緣，更兩度榮膺小馬賽事的冠軍騎師。麥理文於二〇〇七年八月三十日在疊柏尼憑藉由何靳訓練的Prince Livius取得從騎以來的首場頭馬，並於二〇〇八年成為愛爾蘭冠軍見習騎師。



雖然麥理文的策騎成績僅屬一般，但他從沒言棄，而且懂得充份把握機會。他於2014年起為岳伯仁效力，除了間中為馬房披甲上陣外，亦是團隊的策騎員。自加入巴利多爾這個強大陣營後，麥理文的競賽成績亦比前理想，他於二〇一五年夥拍「德格斯港」攻下二級賽貝爾斯福錦標，又於二〇一七年策騎「五星元帥」勝出三級賽得雲市育馬打吡預賽。



今年他更攀上事業的頂峰，儘管Tiger Moth在其胯下於愛爾蘭打吡上僅負於大熱門「聖雅之路」而屈居亞軍，但麥理文終在葉森打吡上首嘗經典大賽的勝利滋味。



常言道：「機會是留給有準備的人」，現年三十歲的麥理文再次證明這個老道理。雖然在葉森打吡前，他已有十個月沒有取得頭馬，但他在這場大賽上的發揮確是精采。賽場外，他於二〇一八年成功在都伯林格里菲斯學院（Griffith College Dublin）的會計及金融取得一級榮譽學位，早已為未來發展鋪路。