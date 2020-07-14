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馬場浮世繪——人馬頒獎轉形式七投注處暫關閉

2020-07-14 列印
　　新冠狀病毒近日在港第三波爆發，疫情比之前兩次嚴峻，馬會評估風險後，昨日即使暫停開放位於西區德輔道西、黃大仙豪苑、黃大仙環鳳街、慈雲山中心、彩雲、沙田好運中心與沙田沙角街共七間場外投注處，直至另行通告。至於大部分仍開放的場外投注處，則只會提供有限度服務，並會繼續實施嚴格的防疫措施。

　　至於原定於周四晚舉行的「冠軍人馬獎頒獎典禮」及晚宴，馬會鑑於疫情亦決定取消，但會盡快研究以其他形式頒發獎項。

馬場浮世繪
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