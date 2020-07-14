馬場浮世繪——人馬頒獎轉形式七投注處暫關閉

車路士上場英超作客淨吞錫菲聯三蛋，今晚聯賽主場對肯定降班的諾域治定要大翻身，否則爭四前景堪虞。陣中右翼韋利安未受轉會傳聞影響，表現持續出色，右閘兼隊長艾斯派古達素來以穩定性見稱，兩人正好以身作則領軍重上勝軌，讓球主客和讓兩球「主勝」照去馬。 （Now621台周二凌晨3:15直播） 正在爭奪前四名的車路士，上仗遭受沉重打擊作客0:3不敵錫菲聯。他們餘下三仗作東鬥篤定降班的金絲雀、作客冠軍利物浦和主場對另一爭四潛在對手狼隊，今晚一戰無疑是最有把握全取三分的一戰。 林伯寄予厚望 帶領隊友重返勝軌的重任，可落在右路一對老將韋利安和艾斯派古達身上。三十一歲的前者原本六月尾已約...

2020-07-14