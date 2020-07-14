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馬場浮世繪——本地賽投注額較去季同期只微跌

2020-07-14 列印
　　本年度馬季跑過八十六次賽事，根據馬會官方數據，單計本地賽事的投注額逾一千一百四十八億元，相較去年完成八十六次賽事，跌幅原來甚為輕微，止於大約百分之二。另一方面，今季轉播海外賽事的投注額，則因轉播場數比去年增多，反而上升逾百分之十。至於全季整體投注額的詳細數目，仍有待明夜的谷中煞科戰完成後，馬會於周四公布。

馬場浮世繪

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