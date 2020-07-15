重點出擊——追風驥足爭出頭

煞科重頭戲是姚、東、呂的冠軍練馬師之爭，此外榜末的何良亦大舉派兵，擺出力挽狂瀾姿態。可以預期，今晚以上四倉都鬥志十足，但我們選馬應以馬匹實力行先，若賠率熱得過份便要小心。



蔡約翰今季成績平平，亞軍數目卻是各廄之冠，反映搏殺屢欠運氣，跑馬就是這樣，欲速則不達也！正如今期推介的第四場「追風驥足」，季內搏來搏去得個近字，可能是本身體形較細小，性賦不利勤拼，所以出賽次數也少於普遍質新廄侶，再看其晨課工夫向來不算狠辣，頗有寓賽於操的味道。但要留意上仗763場次，該役惹起筆者關注的是近態回落的「龍船」，牠沿途前置走三疊竟可捱回第五，肯定是賺盡步速所致。再睇「追風驥足」，因應外檔起而包尾入直路，能造最快末段時間追回只輸不足一乘，看來狀態已到位，今戰可爭出頭！



安西教練



