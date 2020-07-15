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健談馬事——輝煌星可望再贏

2020-07-15 列印
　　第二場五班一千米。「喜奔騰」季內跑同程兩度入位，最近由文家良接手，竟然連直路賽都上名，證明唔係賣剩蔗，今次重返谷草跑強項，換周俊樂，比上次用薛恩少負十磅，抽埋一檔，對住一群路程性能次一皮之馬，爭勝條件最齊呢次。

  第八場二班一六五○米。「輝煌星」上仗初次渡江即贏馬，若非谷草專家，實在難以做到，其表現亦遠較田草好。季尾當銳馬，今負一二六磅唔算重，同場逾半對手唔夠銳，論本身條件有好無差，再結合今場有足夠前領馬，形勢與上仗變化唔大，可望再贏。

子健

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