勝在有方——勁跑王出頭交代

「勁跑王」今季初出已可在田草千二力逼其後能勝三班之「行星夢」而拋離其後勝四班賽的「勝感」，屬「單打獨鬥，賽績優秀」之亞軍。回氣兩場後，又能拋離四班中級馬「摘星之光」而入Q，翌戰則跟其後能勝之「八卦」和「團結力量」跑近，一再交出四班中上級水準。



剛戰久休了五個月，「勁跑王」復出竟然跑田草千四米，段段快跟下，頭一千米交出58秒38，仍能跟最近在強組入位之「金剛石」跑近，本身總時間跟三班賺快步速之三甲馬「線路光輝」等相若，戰鬥力又提升了。今轉到同父馬合跑之谷草，久休次仗體力正強，四歲拍賣馬如交出上仗九成水準已可出頭交代。



方駿暉



