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馬場浮世繪——大摩最後督戰齊合照

2020-07-16 列印
　　昨晚大摩最後一次在港派馬出賽，練者一早便與太太入場督戰，可惜最終沒有送行頭馬，而方嘉柏和韋達則邀請大摩合照，齊齊留住歷史性一刻。

馬場浮世繪
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