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馬場浮世繪——應家柏向全體職工表謝意

2020-07-17 列印
  過去一個馬季可謂多事之秋，由去年季初受社會運動影響，曾兩度取消賽事，至季中至季尾又因受新冠病毒疫情影響要閉門作賽。香港馬會行政總裁應家柏表示，剛季乃其加入馬會以來最具挑戰性的馬季，期間新挑戰不斷湧現，需要尋找解決方法，幸好馬會的團隊與及會內所有員工，能夠上下一心解決問題，在此他希望向整個團隊和所有職工致謝。

  應家柏又謂，他明白到為數三十至四十萬個慣以現金投注及喜歡入場的馬迷過去數月的不便，馬會會盡量因應香港疫情，盡量予以配合，希望他們能夠享受賽馬。

馬場浮世繪
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