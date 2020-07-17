張氏理論——準時開跑最公平

於英皇御准年代，香港賽馬開跑時間極為準時，即於公佈開賽時間前一分半鐘開始入閘，如果一切順利就比預定快了，所以會留下一匹馬不入閘，到最後一刻入閘即開跑，即平均每場都準時，一般不會遲多於半分鐘。全年只有一場賽事是可以遲開跑的，那就是煞科日的尾場，通常都遲三四分鐘，因為當年暑假長達三四個月，也無足球博彩，於是不少人真的會盡地一煲。



今季最後一場賽事不算太遲開跑，全因受電視時段所限也。老實說，如果慣性遲一兩分鐘開跑，其實也沒甚麼大不了，但如果效法日本賽馬之準時就最好。



而老張最反對是遇到閘前有一匹熱門馬退出，那就不止延遲些少開跑，而是要將所有馬匹退出閘廂，五分鐘後再入閘。馬會之解釋是讓投注人補票，實際上是想減少失落了的注碼。因為如同一情況出現於一匹大冷門，反而不會延遲開跑，原來馬匹及馬主也有不平等待遇。



於英皇御准年代，閘前有馬匹退出亦必依原定時間開跑，這是最公平的原則。



張福元



