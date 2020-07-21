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馬場浮世繪——柏威廉有望再創新紀錄

2020-07-21 列印
  澳洲馬季雖然至本月底才結束，但多年前曾在香港客串的西澳洲騎師柏威廉，目前經已取得二百三十二場頭馬（包括城市和鄉村馬場），尚差兩場便可追平上季本身所創下，在澳洲一季內贏馬最多紀錄。以他在西澳的地位及所得的支持度，要再刷新紀錄應是指日可待。

馬場浮世繪

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