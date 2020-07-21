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馬場浮世繪——柏斯國君劍指下月大賽

2020-07-21 列印
  法國尚蒂伊馬場於前日舉行了千八米一級賽伊斯巴翰錦標，結果由去年在法國打吡跑第二後受傷，一度休戰超過一年的「柏斯國君」奪魁，馬兒在騎師布達德胯下以兩個馬位輕取蕭百君名下的「極地風暴」取勝。賽後「柏斯國君」的練馬師費伯華表示，此駒曾令自己感到頭痛和憂心，不過馬兒目前已重上軌道，其下一個目標將是下月十六日在多維爾馬場舉行的傑克莫華大賽。

馬場浮世繪

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