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馬場浮世繪——兩廄三駒從化放草休息

2020-07-21 列印
  唞暑期間，來往沙田和從化馬場的馬匹運送工作無間斷，仍是每周三由沙田運往從化，然後周四由從化運往香港。明早運往從化的馬匹當中，除了隸屬一批已在從化設倉的馬房外，還有尚未在當地開倉的一對時廄同主馬「噴火龍」和「水箭龜」，以及文廄「喜又盈」，不過三駒都是只運往當地放草休息，不會利用從化馬場內其他操練設施，之後將返回沙田馬場操練。

馬場浮世繪

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