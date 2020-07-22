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馬場浮世繪——成全寶衞冕英皇錦標

2020-07-22 列印
  英國英皇錦標將於本周六在雅士谷馬場舉行。上屆盟主「成全寶」早前在珊瑚日蝕大賽跑第二後，便將矛頭直指今賽。除了「成全寶」和應屆夏域錦標盟主「敘述者」隸屬高仕登馬房外，其餘六駒全屬岳伯仁馬房，倘若「成全寶」順利衞冕，將是自九八年「鄉村情郎」之後，首匹贏出此項錦標賽的六歲賽駒。

馬場浮世繪
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