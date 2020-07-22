馬場浮世繪——馬會容許員工在家工作

香港馬會在上周六接獲通知，一位在跑馬地總部十二樓工作的員工表示接受新型冠狀病毒測試後結果呈陽性，並已按衞生署指示送院。馬會亦隨即採取措施，即時聯絡曾與受感染者有密切接觸的員工盡快接受病毒測試，以及在家自我隔離十四天，同時將整層樓徹底清潔和消毒。在同層工作的市場部、賽事部及公共事務部的大部分員工，如今仍在隔離，而且早在上周三馬季煞科前，馬會已讓員工在可以的情況下留家工作，將傳染機會減至最低。



馬場浮世繪