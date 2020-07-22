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馬場浮世繪——夏毅敦賭馬將被停牌

2020-07-22 列印
  澳洲再有騎師因賭馬被裁定有罪，新南威爾斯馬會競賽小組前日公布，騎師夏毅敦違反賽事條例，在一六年至一九年間，三十次投注賽事，當中二十八次投注非自己策騎的其他賽駒。小組列出他與一名馬領班的訊息往來和銀行轉款紀錄，證明他透過該領班投注賽馬，目前已裁定有罪，相信數周內將作出判刑，預期他將至少被停牌兩年。至於以維多利亞省為基地，名氣更大的騎師苗康文，涉嫌在去年三至九月間多次投注自己策騎的馬匹的聆訊，將在九月進行。

馬場浮世繪
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