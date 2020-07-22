鍊金手記——追捧送行 馬宜三思

谷草煞科戰，焦點落在大摩與蘇狄雄兩位即將卸任的騎練身上，最後兩人均交白卷，並沒有大眾預期的送行馬出現。筆者一向對「送行馬」、「掛靴馬」、「賀壽馬」之類的捉路方式抱有懷疑，畢竟是捕風捉影之說，但不少馬迷仍愛以這類陰謀論作為選馬依據。



記得若干年前本地騎師鍾占祺決定掛靴，在最後一場賽事策騎傷患嚴重的「手足情深」上陣，被視為掛靴馬。當日的沙圈評述員不禁戲言：「係咪手足情深就唔知，但係腳患應該係幾深！」結果「手足情深」輸得無影無縱，沒有成為騎者最後一場頭馬。



合理假設行將離任的騎練鬥志特佳，其實無可厚非，但揀馬始終應以馬匹實力為依歸，無謂投入過份情感。要數最經典的掛靴馬，當然是告東尼「風雲群英」按韁輕勝揮別馬迷一幕，是實力使然還是按劇本合演的一場戲，筆者還是傾向相信是前者。



燈神



