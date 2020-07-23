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馬場浮世繪——苗禮德智利惡馬抵港

2020-07-23 列印
  過往極少有智利馬匹來港服役，至上季才有一匹自購馬「超霸神駒」抵港，但上月初出卻大敗而回，「神駒」系馬匹再引入另一匹智利自購馬Look Pen，且於今午抵港。該駒跟「超霸神駒」一同出自父系Looking At Lucky，剛於本月滿四歲，上季兩歲初出即勝，接着在兩歲千六米一級賽跑第二，上季三歲則三仗全勝，包括聖地牙哥馬場四冠賽的第二關至第四關賽事，其中在去年十一月舉行的尾關賽事El Ensayo-Mega，更是智利國家三冠賽首關，不過賽後馬主將牠出售，故沒有參加智利打吡。Look Pen將交由練馬師苗禮德訓練，此駒跟稍後到港的另一匹馬，即南非今季最佳三歲馬Kilindini，如果抵港後都能適應環境，苗廄在來季四歲系列賽中，將可能有兩匹惡馬參戰，有力在各項大賽揚威。

馬場浮世繪
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