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馬場浮世繪——巴特殊力圖四奪錦標

2020-07-23 列印
  應屆皇席錦標盟主「巴特殊」，將於下周五復出，在古活馬場競逐二級賽英皇佐治錦標，此駒乃過去三屆此賽冠軍，以其本身速度，大有機會再次奏凱而回，接着便會考慮在三周後出戰楠索普錦標。不過該駒幕後坦言，之後部署需要再決定，因為去年牠在法國隆尚教堂大賽表現甚差，故不排除避戰該賽，改爭美國育馬者盃草地短途賽。

馬場浮世繪
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