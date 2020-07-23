﻿順理成章——姚本輝奪冠有驚無險

由於受到疫情影響，上季的冠軍人馬獎頒獎典禮也要改為在網上直播方式進行。冠軍騎師由潘頓蟬聯，是連續第三季贏得騎師頭銜，也是歷來第四度封王。不過這位前季獲選最受歡迎的騎師，在剛季最受歡迎騎師選舉中的得票卻低於何澤堯及莫雷拉，甚至莫雷拉的得票也只排第二位，這個結果可說有點意外。至於何澤堯不但蟬聯告東尼獎，更首度榮膺最受歡迎騎師，主要原因應是季內夥拍「金鎗六十」贏得四歲三冠，且本身上季成績亦大進，成就可謂更上一層樓。



上季冠軍練馬師寶座則由姚本輝首度贏得，而他雖然是在一路領先的情況下奪魁，但過程也非順風順水。話說踏入六月中的賽期，本來排第二位的呂健威如有神助地頻頻贏馬，不但頭馬數字一度追平姚本輝，更以亞軍數目較多而進佔榜首；其後告東尼也在煞科前連番報捷，令到整個局面添上變數。事實上，姚本輝最後也僅以兩場頭馬之先險勝而已。在現時練馬師退休規例下，姚本輝要在餘下兩季保持排名或獎金位列前五名，當屆六十五歲時方可獲延續練馬師牌照最長達五季，因此，相信未來兩季姚廐仍會奮戰不懈。



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