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馬場浮世繪——弦樂器再戰古活盃

2020-07-24 列印
  上月在雅士谷金盃大勝對手十個馬位，而連續三年勝出該賽的「弦樂器」，將於下周二出戰途程為三千二百米的一級賽古活盃，嘗試成為史上首匹四度勝出此項錦標賽的賽駒。

  古活盃暫時只有七駒報名，而「弦樂器」的最大對手為岳伯仁馬房的應屆愛爾蘭打吡冠軍「聖雅之路」。跟「弦樂器」一樣曾贏出三屆古活盃的「雙響槍」，其馬主Ron Huggins日前亦公開表示，希望「弦樂器」能夠順利寫下歷史，因為該駒乃正宗大長途馬，但演出特別準繩，且評分高達一二五分，實在相當罕見。

馬場浮世繪
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