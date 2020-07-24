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馬場浮世繪——韓國續禁公眾入場

2020-07-24 列印
  韓國自上月十九日開始恢復賽馬，但所有賽事均以閉門形式進行，本來韓國賽馬會因應政府逐漸開放公共設施，於今日起恢復有限度讓公眾馬迷入場，可是前日韓國政府突然介入，表示所有涉及賭博的設施，包括馬場和賽單車場，均不能開放予公眾人士入場至另行通告為止。

  由於韓國馬會的主要收入來源，是來自馬場及投注站投注，而現時以上設施未能開放，網上及電話投注又屬違法，所以目前韓國馬會唯有透過轉播賽事至海外賺取收入。

馬場浮世繪
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