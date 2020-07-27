馬場浮世繪——成全寶再贏英皇錦標

練馬師高仕登賽後表示，「成全寶」極可能競逐下月十九日的朱德望國際錦標，或翌日舉行的約克耶橡樹大賽，屆時可能與目前歐洲三歲最佳雌馬「心之所慕」碰頭。
馬場浮世繪
黃大仙是第三波疫情的重災區，政府昨天宣佈，為區內有多宗確診的慈正邨、慈樂邨和慈民邨的住戶安排免費病毒檢測，民政事務總署將全面負責統籌。 黃大仙區自本月七日出現慈雲山港泰護老中心及樂富中華基督教會扶輪中...
2020-07-27
最近中美緊張，持續令各國的軍事小動作都增加不少，近日有文件流傳指，中國船舶工業集團708所資料指，中國海軍正在打造076型兩棲攻擊艦，以支緩兩棲作戰。有美媒引述防務專家文章指，建造兩棲攻擊艦是以支援登...
2020-07-27
英國傳媒報道，首相約翰遜即將提出進行自一六九五年，即三百二十五年來最大規模的一次修改叛國法例的行動，引入全新的《叛國法》和《間諜法》，並重寫《官方保密法》，藉以修補及堵塞現時的法律漏洞，抗衡來自中國和...
2020-07-27
屯門區近期一手市場熱鬧，青山灣新盤帝御‧金灣亦加入戰團，公佈首批123伙價單及開放示範單位，最低入場價約291萬，預計於月內至下月初開售。 恒基物業代理有限公司營業（一）部總經理林達民表示，「帝御‧金...
2020-07-25
在中美關係惡化，以及疫情肆虐衝擊下，港股上周驚濤駭浪，最終失守兩萬五千點大關。雖然夜期以及預託證券上周五均反彈，港股今日早段或可回穩，但證券界認為，政治以及疫情將會拖港股後腿，短期內仍是上落市局面。至...
2020-07-27
西悉尼流浪者今午澳職作客已經無機會爭奪季後賽席位的中岸水手，戰意明顯勝一籌。再者，該隊射手米歇爾杜基來季去向未明，為球隊和個人前途，此子今仗勢領軍攻陷中岸水手防線，客勝放心去馬。 （Now639、有線615、655、 無線myTV Super302台今午5:30直播） 中岸水手於廿四輪澳職僅得十四分排包尾，較第六位的阿德萊德聯多打一場落後十七分，餘下兩仗已無緣角逐前六名季後賽資格。再者該隊狀態與戰意一樣同樣低迷，近十二輪錄一和十一負。相反主隊流浪者較阿德萊德聯踢少兩場少五分，仍有望殺入前六取季後賽席位。 米歇爾杜基爭轉會籌碼 此外，聯賽累積入十一球的流浪者射手米歇爾...
2020-07-27
夏日彩妝新系列正式登場，色彩豐富加上靚靚包裝，自然成為賣點。假如閣下跟筆者一樣，在疫情下已無買化妝品一段長時間，現正是時候好好獎勵自己。今次編輯部精選四大彩妝系列，啱心水就馬上入貨吧。 Dior 活潑...
2020-06-20
賭王三房兒子何猷啟被拍得與嫩口新歡十指緊扣行街，他昨日終開腔承認與內地太太齊嬌於數個月前已辦理離婚手續，但親情不變，會繼續照顧及關愛兩個女兒。而齊嬌昨晨帶同兩女兒冒新冠肺炎疫情危險，飛回上海探媽咪，未...
2020-07-27
台灣國民黨高雄市長補選候選人李眉蓁日前被傳媒發現其碩士論文有抄襲成份，內容幾乎完全複製也可畢業，結果她要為此公開道歉，並決定放棄中山大學碩士學位。不要以為抄襲只是小事，沒有秉持學術倫理及道德，研究內容可以危害社會，最終誤己害人。 做研究最基本的學術倫理是不捏造、不篡改、不抄襲、不侵佔。即使要「參考」，也不能整句或整段照抄別人的文章，最少要重新用另一種文意去寫出一句或一段內容，還要加上註釋和出處。在現今互聯網科技發達下，論文是否涉及抄襲，只需將之上載到特定的軟件作出對比便能知道。連一般大學生都明白不能照抄論文或功課交給教授，李眉蓁那接近百分百抄襲的論文竟可以畢業，簡直匪夷所思...
2020-07-27
於香港時間前晚舉行的英皇錦標，結果僅有「成全寶」、「日出之國」和「一國元首」三駒列陣。目前全球最高分馬「成全寶」臨場被捧成一點四倍大熱，在戴圖理胯下起步後守在第二位，最後二百米出頭，並在終點前收韁，以五個半馬位壓倒「一國元首」勝出。「成全寶」更成為史上首匹三度贏出英皇錦標的賽駒，而戴圖理亦追平柏葛，第七次捧走英皇錦標。 練馬師高仕登賽後表示，「成全寶」極可能競逐下月十九日的朱德望國際錦標，或翌日舉行的約克耶橡樹大賽，屆時可能與目前歐洲三歲最佳雌馬「心之所慕」碰頭。 馬場浮世繪
2020-07-27