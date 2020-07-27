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馬場浮世繪——成全寶再贏英皇錦標

2020-07-27 列印
  於香港時間前晚舉行的英皇錦標，結果僅有「成全寶」、「日出之國」和「一國元首」三駒列陣。目前全球最高分馬「成全寶」臨場被捧成一點四倍大熱，在戴圖理胯下起步後守在第二位，最後二百米出頭，並在終點前收韁，以五個半馬位壓倒「一國元首」勝出。「成全寶」更成為史上首匹三度贏出英皇錦標的賽駒，而戴圖理亦追平柏葛，第七次捧走英皇錦標。

  練馬師高仕登賽後表示，「成全寶」極可能競逐下月十九日的朱德望國際錦標，或翌日舉行的約克耶橡樹大賽，屆時可能與目前歐洲三歲最佳雌馬「心之所慕」碰頭。

馬場浮世繪
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