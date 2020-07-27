馬場浮世繪——李寶利復出連勝兩日

台灣國民黨高雄市長補選候選人李眉蓁日前被傳媒發現其碩士論文有抄襲成份，內容幾乎完全複製也可畢業，結果她要為此公開道歉，並決定放棄中山大學碩士學位。不要以為抄襲只是小事，沒有秉持學術倫理及道德，研究內容可以危害社會，最終誤己害人。 做研究最基本的學術倫理是不捏造、不篡改、不抄襲、不侵佔。即使要「參考」，也不能整句或整段照抄別人的文章，最少要重新用另一種文意去寫出一句或一段內容，還要加上註釋和出處。在現今互聯網科技發達下，論文是否涉及抄襲，只需將之上載到特定的軟件作出對比便能知道。連一般大學生都明白不能照抄論文或功課交給教授，李眉蓁那接近百分百抄襲的論文竟可以畢業，簡直匪夷所思...

2020-07-27