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馬場浮世繪——李寶利復出連勝兩日

2020-07-27 列印
  李寶利於早前在個人社交媒體上透露，在新冠肺炎病毒測試呈陽性反應，並已進行隔離，但他在上周五曾與同樣在檢測中對病毒呈陽性反應的騎師，一同在德爾瑪馬場復出上陣，且連續兩個賽馬日均交出頭馬。

  原來根據當地有關部門和德爾瑪馬場的顧問指引，騎師只要連續隔離十日，其後三日在毋須接受治療及服用藥物的情況下並沒有任何病徵，便可在符合社交距離下策騎。

馬場浮世繪
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