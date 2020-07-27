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馬場浮世繪——史奈斯六度贏七月盃

2020-07-27 列印
  南非三大錦標賽之一德班七月盃，於香港時間前晚閉門作賽，而投注機構更特別安排位置彩池選中前六名馬匹便命中，結果史奈斯馬房五匹參戰馬中，過去兩屆冠軍「再顯光芒」在負重磅只能力拼得第三，反而廄侶「比利時龍」在霍勵賢胯下，擊敗由M也尼策騎的Got The Greenlight勝出。今次更是練馬師史奈斯第六次贏出此賽。

馬場浮世繪
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