馬場浮世繪
馬場浮世繪——三廄五駒今早往從化放草
馬場浮世繪
港大校委大多數通過 即炒戴耀廷
佔中運動推手之一的香港大學法律系副教授戴耀廷，在佔中期間觸犯「串謀犯公眾妨擾罪」及「煽惑他人犯公眾妨擾罪」而被判監，港大指他行為不當，昨天港大校委會以大比數通過即時解僱其教席。 港大早前指戴耀廷涉佔中...
2020-07-29
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孟晚舟引渡案再開庭 辯方促公開情報局文件
中國電訊設備商華為副董事長孟晚舟的引渡聆訊案，透過網絡開庭審理，孟晚舟的律師在庭上敦促政府公開相關文件，以支持美國聯邦調查局和加拿大當局密謀對孟晚舟進行刑事調查過程中，有侵犯其憲法權利的理據。 據報，...
2020-07-29
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Banksy千萬作品將拍賣捐助醫院
近日英國塗鴉藝術家班克西（Banksy）的作品《地中海景觀2017》周二由倫敦蘇富比拍賣。據知情人士透露，班克西將作品的拍賣所得捐給巴勒斯坦一家醫院。 據蘇富比網站上的描述，這件作品是由三幅油畫組成，上面描繪的景象是波濤洶湧的海景，和被丟棄的救生衣及救生圈佔據的海岸線，暗示二○一○年代歐洲難民危機中，在海上逝去的生命。 蘇富比表示，這件作品拍賣的全部所得，將捐給一間在伯利恆的醫院，用作建設急性中風病房，並添購兒童用的復健設備。 「圍牆酒店」位於以色列佔領的約旦河西岸城市伯利恆，是班克西二○一七年協助建立的。
2020-07-29
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盡覽廣闊海景 靖林簡約大廳悠然閒逸
薄扶林單幢豪宅靖林，全幢只提供複式單位。以下放盤為4套房設計，實用面積2541方呎，廳大房大，樓底逾10呎高，並採淺木系及白色裝潢，一列玻璃窗設計，令一室更光猛，外望西區一帶開揚海景。 由信德...
2020-07-29
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美企季績未見驚喜 聚焦財政方案 杜指跌205點
美國新冠肺炎疫情持續，加上大型企業季度業績未有驚喜，市場聚焦美國共和民主兩黨將就財政刺激方案進行磋商，美股早段受壓。杜指曾跌179點，見26405點，標普500指數早段跌0.7%，至於納斯達克指數同跌...
2020-07-29
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放眼歐聯 祖記和格
祖雲達斯上場意甲擊敗森多利亞完成九連霸大業，主帥沙尼坦言此刻眾將可放鬆，然後放眼下月歐聯。今晚聯賽造訪卡利亞里，老婦人隨時打風流波，對手同樣無欲無求，故今仗不妨博和。 （Now 638、有線654、614、無線myTV Super301台周四凌晨3:45直播） 老婦人上仗主場2:0輕取森多利亞後，提早兩輪封王創九連霸偉業，執教生涯首次領軍奪聯賽錦標的沙尼強調張弛有道：「我們現在要好好享受和慶祝一番，然後準備下月歐聯十六強次回合鬥里昂。」 對祖雲達斯而言，最後兩輪意甲無關重要，而且復賽後大勇的射手保羅戴巴拿拉傷大腿肌肉今仗缺陣，中場拉比奧特亦停賽，C朗拿度周一上載和家人出...
2020-07-29
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歷史足
夏日彩妝新系列正式登場，色彩豐富加上靚靚包裝，自然成為賣點。假如閣下跟筆者一樣，在疫情下已無買化妝品一段長時間，現正是時候好好獎勵自己。今次編輯部精選四大彩妝系列，啱心水就馬上入貨吧。 Dior 活潑...
2020-06-20
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拍警匪電影被網民「問候」 喬寶寶冒險返港 只求搵啖食
返蘇格蘭同家人團聚，享受5個半月退休生活的喬寶寶，兩周前低調返港隔離，原來佢接拍咗新戲《時代》。近日香港疫情持續嚴峻，連續多日錄得百幾宗確診個案，喬寶寶唔太擔心，因為要搵食冇辦法，但他承認今次返港都幾...
2020-07-29
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社論——患者無病牀 建方艙醫院火急
新冠肺炎疫情第三波未見頂，過去七天確診病人數目均過百，公立醫院隔離病房人滿之患，引致入院擠塞，最近確診的病人未能即時入院治療，他們被迫留在家中等候，大大增加了傳染給家人的風險。醫管局形容情況不理想，這個說法淡化了問題的嚴重性，其實情況極為危急，搞不好病毒大擴散，或有人延誤醫治失救，後果更不堪設想。 據醫管局指出，累積逾百名確診病人未獲安排送院，其中數人已留家四天，有人曾致電當局，僅獲回覆「請耐心等候」。但病毒不等人，極有可能透過病人與家人緊密接觸，或為社區爆疫埋下種子。當局不能以既有程序辦事，必須改以作戰思維主導，摒棄官僚處事作風，特事特辦，才可望在短期內紓解病牀荒。 引致...
2020-07-29
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馬場浮世繪——三廄五駒今早往從化放草
今早由沙田運往從化的二十多匹馬中，有五駒來自三個沒有在從化設倉的馬房，牠們計為鄭廄「樂飛勝」和「有毅君子」、伯廄的「舉世無雙」和「勇者勝」，以及文廄「紅寶舍」，跟上周的三駒一樣，牠們主要到當地放草休息，不會利用當地操練設施，暫時預計留在當地至少兩星期，然後才運回沙田重新投入操練。 馬場浮世繪
2020-07-29
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