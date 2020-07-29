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馬場浮世繪——三廄五駒今早往從化放草

2020-07-29 列印
  今早由沙田運往從化的二十多匹馬中，有五駒來自三個沒有在從化設倉的馬房，牠們計為鄭廄「樂飛勝」和「有毅君子」、伯廄的「舉世無雙」和「勇者勝」，以及文廄「紅寶舍」，跟上周的三駒一樣，牠們主要到當地放草休息，不會利用當地操練設施，暫時預計留在當地至少兩星期，然後才運回沙田重新投入操練。

馬場浮世繪
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