馬場浮世繪——美麗傳承全港最高分

馬會昨午公布，現役一千一百九十二匹賽駒的最新評分。前兩屆香港馬王，上季贏出一級賽女皇銀禧紀念盃的「美麗傳承」，以一百三十分成為全港最高分馬，不過與上季同期比較卻低了七分。至於榮膺上季馬王的「時時精綵」則以一二九分排第二，評分跟上季同期不變，短途馬王「爭分奪秒」與「跳出香港」以一二七分並列第三。至於今季八歲，上季十一戰未嘗贏馬的「金錢炮」，則以十九分成為全港最低分馬。



評磅員對表現退步的馬匹作出特別考慮，包括長期未有勝出的馬匹，以及因嚴重傷患或健康欠佳而在一段時間內不能出賽的馬匹。



基於這些考慮，今次獲減分的馬匹數目，佔已獲評分馬匹總數的百分之四十七點七，獲大幅減分馬匹數目較去年多，獲減四分的馬匹由去年四匹，大幅上升至十九匹，獲減五分的馬匹由上季五匹減至四匹。另外，目前評二十五分或以下的馬匹有三十匹，在新季將會有改變，淘汰評分將調高，牠們如果到二○二一年七月煞科時，未能回升至二十六分或以上，便需要硬性退役。



馬場浮世繪