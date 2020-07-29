鍊金手記——居家抗疫 與馬為伴

疫情反反覆覆已過了多月，對於不少熱愛社交生活的朋友來說，晚上不能夜蒲，放假不能相約消遣，難免覺得渡日如年，不過對於筆者這類宅男來說，只要仍有馬跑，給我一張摺櫈、一枝筆、一本拍紙簿，再搭份馬經，生活已能過得相當充實。



唞暑期間忙於翻睇賽事片段做筆記，適逢最近「在家工作」時間多了，看本地賽事看得膩，上網搜尋一下世界各地賽馬直播，由上午的日本、澳洲，看到夜晚英國、法國和愛爾蘭等地賽事，萬一失眠還有深夜的美國賽事可供選擇，即使疫情期間未能外遊，也能瞬間看地球。純外語的評述雖然聽得一頭霧水，但也能一洗賭馬那份濃郁的賭味，將之提升至講究生活品味的層次，自我感覺更見良好。



筆者口說得輕鬆，其實也是無可奈何，疫情相信仍會持續，學懂苦中作樂，將是未來數月自處之道。



燈神