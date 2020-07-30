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馬場浮世繪——運馬北上從化安排延遲

2020-07-30 列印
  本報昨日報道，馬會原先安排二十四匹現役馬，於昨晨由沙田馬場運往從化馬場，可是前晚馬會發出指令，延遲有關運馬安排，至另行通告為止。此舉極可能跟近日香港新冠疫情轉趨嚴峻，內地方面收緊港人入境程序有關。

馬場浮世繪
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