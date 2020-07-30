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馬場浮世繪——弦樂器成功衞冕古活盃

2020-07-30 列印
  英國古活馬場，由前日開始一連五天舉行「光榮古活」賽期，首日賽事的重頭戲，為途程三千二百米的一級賽古活盃，結果過去三屆盟主「弦樂器」再次衞冕成功，成為賽馬史上首匹四勝此項錦標賽的馬匹，牠在騎師戴圖理胯下早段守在中間內欄位置，至直路早段一度未能望空，但最後二百米望空即越過前領馬「豐裕路」勝出，至於岳伯仁馬房的「聖雅之路」只得第三。

  練馬師高仕登賽後透露，「弦樂器」將稍作小休，養回新鮮感後，然後在九月中復出，在法國隆尚馬場競逐二千四百米二級賽福伊錦標，如果屆時表現良好，便會在十月四日出戰凱旋門大賽。

  然而，受新冠肺炎疫情影響，今屆古活盃總獎金較去年削減一半，頭馬獎金只有一百四十二萬港元，「弦樂器」的育馬者及馬主Bjorn Nielsen賽後公開批評英國馬會，謂英國賽事獎金太低，跟法國、澳洲和美國比較，馬主很難以獎金應付養馬費等開支，目前疫情令問題浮面，相信很多馬主將退出養馬行列，英國馬會應努力尋找解決方法。

馬場浮世繪
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