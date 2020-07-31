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馬場浮世繪——無限大贏薩塞克斯錦標

2020-07-31 列印
  英國光榮古活賽期第二天賽事，重頭戲為整個賽期裏最重要的一級賽薩塞克斯錦標，結果臨場大熱門，賽前五戰全勝的應屆愛爾蘭二千堅尼盟主Siskin，以及應屆英國二千堅尼冠軍「佳明驥」雙雙挑戰年長馬失敗，分別跑得第三和第四，反而由練馬師卓浩年訓練，騎師高俊誠策騎的四倍次熱門馬「無限大」後上擊敗早前在女皇安妮錦標擊敗牠的「大競賽場」勝出。今次是練馬師卓浩年自○六年Sir Percy贏出葉森打吡之後，再贏出一級賽，而「無限大」贏出今場後，將自動獲得十一月七日美國堅蘭馬場舉行的育馬者盃一哩賽出賽資格。

馬場浮世繪
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