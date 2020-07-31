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馬場浮世繪——韓國馬會或裁員止血

2020-07-31 列印
  韓國本周日舉行第二十三屆韓國打吡大賽，然而，韓國賽馬目前發展前景相當嚴峻，有報道指韓國馬會準備「止血」，包括裁減百分之十員工，甚至下月十至三十一日之間的三個星期，所有員工要放無薪假，賽馬亦會暫停舉行。不過，此舉自然引來當地勢力龐大的工會反對，但同時亦引起公眾注意，未來一至兩星期，馬場會否恢復公眾人士入場，從而令馬會賺取收入，將成為主要關鍵。

馬場浮世繪
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