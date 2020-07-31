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馬場浮世繪——Classique Legend放棄來港服役

2020-07-31 列印
  由「川河」系馬主何家駒擁有的二級賽冠軍Classique Legend，本擬在年初運港服役，並交由方嘉柏訓練，可是三度因航班延誤未能付運，加上受目前航班及檢疫條例影響，如選擇來港就未必可於十月運返澳洲，出戰十月十七日在蘭域馬場舉行，全球最高獎金錦標珠峰錦標，所以馬主決定放棄安排Classique Legend來港，讓馬兒繼續留在澳洲服役。日前該駒已卜定由騎師麥維凱主轡。

馬場浮世繪
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