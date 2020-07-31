張氏理論——波馬齊看憶當年

大摩榮休了，老張當然不同意給他留多一年，賽例始終是例，不可破例，但對他而言，他是於香港職業賽前半年來港，而下季剛好是香港職賽賽馬第五十季。老張對此十分清楚，因為當時是高中至大學年歲，年輕人對這些事物記得最好，一九七○年秋天香港足球轉職業賽，賽馬是翌年，而當年香港人對足球的興趣仍大於賽馬。



當年足球大賽一定安排在星期日上演，地點是港島政府大球場，反而快活谷賽馬全是於星期六下午，即不想太多人同時在跑馬地銅鑼灣區。但於星期六下午於跑馬地港會球場仍會有甲組賽事，由香港足球會主場對客隊，因此多數人可以波馬齊看，因為球場與馬場只相隔一條體育路，有些球迷可坐於球場最高點，看到馬場，甚至見到馬群入彎出彎。



於馬場外的大樹，也有馬迷爬到高點看賽馬，同時也可以觀賞足球比賽，分別是前者要付一元多球票，後者則是免費，但人群有限，因為港會比賽的平均入場入數只是一百幾十，而大球場則會有二萬多人。



張福元