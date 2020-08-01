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馬場浮世繪——岳品賢英國贏一級賽

2020-08-01 列印
  練馬師岳伯仁的兒子，現年二十二歲的岳品賢，於今年開倉練馬，五個月前才贏出第一場頭馬，而在本月初憑「珍稀藍鑽」贏出法國橡樹大賽後，前日首次派馬到英國出賽，並安排「珍稀藍鑽」參戰一級賽蘭秀錦標，最終此駒順利奪標。岳品賢賽後表示，「珍稀藍鑽」將在九月十二日愛爾蘭冠軍錦標賽馬日上陣，然後便在十月在法國隆尚馬場競逐凱旋門大賽或歌劇錦標，接着再考慮遠征美國或日本。

馬場浮世繪
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