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馬場浮世繪——菊花賞首次轉播來港

2020-08-01 列印
  馬會昨午公布九至十二月的賽事編排，本地賽事安排大致跟上季相若，只是在十月二十八日晚上舉行「浪琴表賽馬夜」，另外十二月九日晚上舉行的國際騎師賽，其中一關千八米會改為千二米。越洋轉播賽事方面，馬會將在十月二十五日，首次轉播日本三冠賽尾關菊花賞。另外在十一月二十二日首次轉播日本京都競馬場舉行的一哩冠軍賽。

馬場浮世繪
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