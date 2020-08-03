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馬場浮世繪——上季騎師停賽少罰款多

2020-08-03 列印
  騎師陣上違規被罰停賽，乃不可避免之事。根據馬會數字，上季有七十二次騎師因不小心策騎被罰停賽，跟前季相同。然而，由於新冠疫情，令香港政府修訂入境條例，在季尾階段沒有足夠騎師來港客串，為避免出現騎師荒問題，馬會遂修訂騎師罰則機制，自四月開始減少停賽日數，並以罰款代替停賽。因此，上季騎師停賽日數為一百二十四日，較前季之一百五十三日大幅減少，而當中的二十四日，乃修訂後所作出的罰則。至於罰款則由前季的九十四萬元，急升至一百四十六萬元，當中九十四萬為修訂後的判罰，而單是莫雷拉便在此段時間四度被罰停賽，罰款共三十六萬。

馬場浮世繪

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