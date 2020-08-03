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馬場浮世繪——陳嘉熙被罰次數最多

2020-08-03 列印
馬場浮世繪——陳嘉熙被罰次數最多
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  上季見習騎師陳嘉熙（圖）被罰停賽七次最多，另外利敬國和莫雷拉則停賽六次，史卓豐被罰五次，反而潘頓全季僅被罰兩次，且四月修訂罰則之後未嘗被罰，令他可以從未間斷策騎出賽，是他能成功衞冕的關鍵。

馬場浮世繪

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